周二歐聯8強首回合大戰，皇家馬德里將會在主場迎戰利物浦，上演18年歐聯決賽翻版，然而銀河艦隊賽前再收到壞消息！繼隊長沙治奧拉莫斯鐵定因傷缺陣之後，另一名正選中堅華拉尼，賽前證實確診武漢肺炎，肯定無緣出戰這場歐聯大戰。

2018年歐聯決賽，當時皇馬正是以拉莫斯夥拍華拉尼，成功抵擋以穆罕默德沙拿為首的利物浦攻擊線，最終皇馬以3:1擊敗紅軍成功捧盃。然而早前皇馬隊長拉莫斯，在國際賽期間受傷已肯定無緣今場賽事，現時他的中堅拍檔華拉尼又因確診武肺缺陣，加上當年的正選左右二閘，馬些路已失去正選，右閘丹尼爾卡華積又繼續養傷，故3年前皇馬的決賽防線，今仗將肯定面目全非。

事實上，華拉尼今季只曾缺陣皇馬3場賽事，在失去拉莫斯後華拉利對皇馬防線可謂更加重要，現時二人雙雙缺陣之下，預計表現不穩的巴西中堅艾達米列達奧，將會夥拍拿祖費南迪斯出任中堅，左閘會用上費蘭特文迪，右閘則要用上「替工」盧卡斯華斯基斯。

華拉尼已是皇馬第6名球員確診過武漢肺炎，之前中招者包括艾達米列達奧、夏薩特、卡斯米路、盧卡祖域及拿祖費南迪斯，除華拉尼對上一名中招球員拿祖，是在今年1月尾確診，當時缺陣了足足12日，料華拉尼亦將會缺席皇馬兩回合鬥紅軍，以及本周六西甲國家打吡，皇馬主場鬥巴塞隆拿的大戰，華拉尼亦無緣上陣。

由於皇馬防線殘缺，紅軍方面出現「落飛」現象，足智彩亞洲盤盤口，「平手盤」紅軍已下跌至約1.78倍比較低水，客W亦由2.4倍下調至2.32倍。

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