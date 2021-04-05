周二歐聯戰火重燃，8強戰首日即上演2018年歐聯決賽翻版，皇家馬德里首回合主場迎戰當年手下敗將利物浦。對比當年陣容，皇馬已大為失色，更有隊長沙治奧拉莫斯因傷缺陣；反觀利物浦近兩年贏得歐聯及英超，實力及信心增強不少，矢志復仇下有力反客為主，平手盤捧紅軍。

文：尊嘉

當年決賽皇馬正值盛世，加上利物浦主將穆罕默德沙拿被拉莫斯弄傷退下火線，紅軍更有門將卡利奧斯兩度「派膠」，最終皇馬贏3:1捧盃。然而，兩軍之後走勢此起彼落，皇馬先後失去基斯坦奴朗拿度（C朗）及門神基羅拿華斯，當年決賽梅開二度的加里夫巴利，今季亦已被外借至熱刺，目前皇馬前線只餘賓施馬苦苦支撐，其餘主力如莫迪歷、卻奧斯、卡斯米路及華拉尼等已明顯不復當年勇。

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皇馬缺拉莫斯最致命

皇馬上仗聯賽主場2:0擊敗伊巴，各項賽事錄得四連勝，但近期對手實力均弱，連勝紀錄難以作準，然而近6場賽事皇馬多達5場有失球，隊長拉莫斯今場因傷缺陣，防線隱憂甚大，前線又太過依賴賓施馬數糊，洛迪高高斯及雲尼斯奧斯祖利亞等人的級數，比起當年大勇的C朗及巴利相差太遠。

利物浦經歷當年失敗後，痛定思痛買入門神艾利臣比加及法賓奴泰華利斯等人增強實力，終在翌年歐聯決賽成功捧盃，雖然紅軍今場亦有主將華基爾雲迪積克及佐敦軒達臣等因傷缺陣，但紅軍近期各項賽事三連勝，年輕中堅尼達利菲臘斯表現越來越好，更成為紅軍上月最佳球員，與冬窗加盟的奧辛卡巴克漸建默契（見另文），令法賓奴可回歸最熟悉的中場位置，成為紅軍防線第一道屏障，不但令紅軍近三場力保不失，更解放其他中前場球員，甚至兩閘放心進攻。

祖達後備殺手TAA回勇

雖然紅軍前線三叉戟中，近期只得沙拿繼續保持入球，不過後備殺手迪亞高祖達近況大勇，近4場賽事代表紅軍及葡萄牙國家隊轟入6球。此子走位靈活把握力強，隨時成為今仗改變戰果的人物；右閘阿歷山大阿諾特（TAA）上場聯賽作客阿仙奴亦表現回勇，令紅軍側擊威力有所提升。

形勢上，紅軍渴望先爭取作客入球，為晉級奠下基礎，心態上料較皇馬進取，加上西甲球隊今屆歐聯表現甚差，巴塞隆拿、馬德里體育會與西維爾已在上圈止步，皇馬在分組賽更曾遭薩克達雙殺，足證西甲球隊已失去昔日統治霸氣，平手盤一於撐紅軍首回合先下一城。