香港「跳遠王子」陳銘泰今日在蒲崗村道水庫板球場主持一項名為「家港」的青少年板球交流比賽，對於香港田總成功爭取到在本月24及25日小西灣運動場舉行田徑系列賽二，他開心表示可以多一場比賽達東奧標，期望跳出7米7以上成績，為下月1-2日的香港田徑錦標賽8米目標作好準備。

香港田總在上月兩站田徑賽礙於疫情，跳遠只能以一槍四跳完成，這與以往初賽三跳及決賽三跳（即「六跳」）很大分別，幸好本月底新增的一站比賽回復正常六跳。

阿泰在包裝出問題前已在體院打了疫苗復必泰（BioNTech），他將於本月16日打第二針，希望有助下月底或到歐洲爭取東奧資格，他表示：「現暫定有五至六個比賽爭奧運分，上次打完復必泰第一針沒多大反應，很多人說第二針反應較大，但我不太擔心，還好打完後有一個多星期才是系列賽二，相信不會影響表現。」

曾以「外卡」出戰2016里奧的阿泰，表示現在距離東奧只有四個多月，自己既緊張亦心急達標，最希望可以在比賽壓力下跳到八米：「我最近練習都跳到7米7，未來的比賽跳7米尾應沒問題。」東奧跳遠標是8米22，阿泰表示現在訓練正朝這成績邁進。

阿泰曾是2018年青奧大使，向國際奧運會（IOC）申請了三萬多元舉辦一個以種族共融及性別平等為主題的板球活動，今次以IOC青年領袖帶領這計劃，原本2019-20年辦，但因疫情延至今年，今日超過40多名來自香港、巴基斯坦，孟加拉及印度的小朋友參加友誼賽，四隊由朝打到中午，阿泰賽後更首次試打，三球全中，不負精英運動員之名。

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