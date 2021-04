向來關心社會議題的史堤芬居里,周日在勇士今季唯一一次作客對鷹隊的常規賽中,特別穿上了一雙與李小龍基金會共同創作的別注球鞋出賽。該雙球鞋之後會被拍賣,所得款項會捐給上月亞特蘭大槍擊案八名受害者的家庭。

居里今戰所穿的特別版黃色配黑色球鞋,不單以手繪畫上了李小龍個人及與家人一起的肖像,還寫上了他的名言「普天之下,只有一個家庭」(Under the heavens, there is but one family.)。亞特蘭大上月16日發生槍擊案,造成八人死亡,包括六名亞裔女性,這雙球鞋在賽後將會拿來拍賣,所得款項會全數捐給各個受害者的家庭。居里早前接受採訪時表示︰「我們國家不斷發生暴力事件,令人感到厭惡、恐懼和憤怒,我們必須做得更好。」

居里一直很欣賞李小龍,認為對方不止是電影明星和武打偶像,故此與李小龍基金會聯絡。他說︰「李小龍驅使自己,成為了比他自己想像中更偉大的人,並且影響着世人。」至於身為李小龍女兒的基金會董事會主席李香凝則表示︰「史堤芬致力利用影響力,將體育帶給最有需要的社區,這與李小龍家族所代表的理念有着一種共鳴。」

文:童健