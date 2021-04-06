替蒙古在2008北京奧運拿下歷來首面奧運金牌的柔道名將拿丹，據報道因襲擊一位密友令其腦部嚴重受傷，被判入獄20日。

拿丹08年在京奧的柔道男子100公斤級摘金，也是蒙古在奧運史上的首面金牌，而4年後的倫敦奧運，於同樣的項目獲得銀牌。現年36歲的他，目前已是蒙古奧委會會長的身份，但想不到脫去柔道服後，竟將他的過人絕技用在平日生活中。

據蒙古傳媒報道，受害者安克巴特也是蒙古柔道隊的隊員之一，更是拿丹的密友，曾在2012年奪得柔道世界盃男子100公斤以下級別的金牌，以及2013年獲得大滿貫賽同項目的銀牌。未知兩人因何事起衝突，只知安克巴特遭拿丹襲擊後腦部嚴重受傷，上周六已被蒙古汗烏爾區警察局以「嚴重損害他人健康」為由拘捕，現在被判入獄20日。

至於安克巴特正在該國治療研究中心的深切治療部留醫，暫時未知情況如何。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波