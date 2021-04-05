後備上陣的巴舒亞伊周一在86分鐘士哥，協助水晶宮在英超以1:1逼和主場的愛華頓，令力爭下季歐洲賽事參賽資格的拖肥受到打擊。

之前在聯賽兩連敗的愛華頓上半場形勢佔優但未能把握機會入球，水晶宮門將古亞達亦屢救險球，包括先後撲出卡維特利雲和李察利臣的射門，完半場兩隊互交白卷，戰至56分鐘，愛華頓終於由傷癒復出的占士洛迪古斯打破僵局。基菲爾施古臣的射門被古亞達撲出，史密斯高文得球後回傳予占士，自2月擊敗利物浦的默西賽德打吡以來首次上陣的這名哥倫比亞球星在禁區內妙射手，愛華頓領先1:0。

其後古亞達兩度精采撲救，阻止李察利臣和卡維特利雲入球，愛華頓未能將比分拉開。86分鐘，後備入替佐敦阿休僅2分鐘的巴舒亞伊接應舒洛比傳送後，殺入禁區成功射破羅賓奧臣十指關，為水晶宮追成1:1平手。愛華頓之後仍然有機會取勝，但李察利臣在禁區內施射再度被古亞達救出，兩隊最終賽和1:1。

英超三場不勝的愛華頓目前以29戰得47分排在聯賽榜第八位，30戰得38分的水晶宮繼續排第12。

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