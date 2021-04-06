早前備受婚外情醜聞困擾的瀨戶大也，周二在日本全國游泳錦標賽男子200米蝶泳贏得亞軍，取得個人在今夏東京奧運的第三張入場券。

瀨戶大也周二在男子200蝶決賽，以1分55秒20的成績得第二。他與游出1分54秒88奪冠的本多灯，均達到日本泳總訂下的1分56秒25標準，將可攜手出戰東京奧運。在此之前，瀨戶大也已藉着在19年世錦賽男子200米個人混合泳及400米個人混合泳封王，奪得這兩個項目的奧運資格。

現年26歲的瀨戶大也，去年被揭發背着身為前跳水選手的妻子馬淵優佳，與多名女子發生肉體關係。事後瀨戶辭去日本奧運泳隊隊長一職，日本泳總亦召開紀律委員會，認定他違反運動精神，判以停賽處分，至今年二月才正式復出。

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