17歲中美混血美女谷愛凌是滑雪界的矚目新星，她在2019年「棄美投中」選擇代表中國出戰，入籍中國後已經贏下八次冠軍，為2022年北京舉行的冬季奧運會做好準備。在美國長大的她更多次為亞裔發聲，向種族歧視說不。

谷愛凌2003年在美國出生，父親是美國人，母親谷燕來自北京，每年暑假亦會回到中國，故在美國長大的她亦能說出一口字正腔圓的北京話。谷愛凌從三歲起就跟曾任北京大學滑雪教練的媽媽到滑雪場滑雪，更盡得媽媽真傳，展示出其滑雪天賦，且練得一副好身手，在她九歲那年已經拿下美國青少年錦標賽總冠軍。其後在 2017至2018年間，谷愛凌代表美國出戰國際成年組賽事，並在2019年2月世界盃意大利分站贏下1面坡面障礙賽金牌。

不過在2019年6月，這位樣貌可愛動人的中美混血兒，在微博宣佈自己正式轉籍代表中國：「我是谷愛凌，很驕傲能夠在3年後代表中國征戰北京2022冬季奧運會。」去年1月，她更代表中國出戰冬季青年奧運會，並在自由滑雪的U型管、大跳台和坡面障礙賽中取得2金1銀的成績，其後，在世界盃卡爾加里站，再奪得U型管和坡面障礙技巧賽的冠軍。

能文能武入名牌大學

谷愛凌除了滑雪天賦極高外，更是一名「學霸」，去年12月雖然已成功考入美國史丹福大學，但為了備戰冬奧決定延遲入學。今年1月，她更首次參加世界極限運動會X Games，在參加的三個項目U型管、雙板自由式和 坡面障礙技巧賽中，取得2金1銅的成績；到今年3月自由式滑雪世錦賽中，她亦連奪兩冠，創造了中國史上在滑雪項目世錦賽的最佳成績。過去中國在冬奧成績欠佳，只有男子運動員韓曉鵬在2006年都靈冬奧中憑自由式滑雪項目奪金，女子隊卻未曾奪冠，如今實力超卓的谷愛凌選擇代表中國，絕對是2022年北京冬奧的奪冠希望。

關注社會為亞裔發聲

身為在美國長大的華裔女孩，谷愛凌亦非常關注社會議題，近日美國爆發多次仇恨亞裔的慘案，她亦多次在社交媒體發聲反對種族主義：「我的外婆差點成為我們所住城市中的反亞裔事件受害者。美國被視為自由主義者的避風港，但根深蒂固的種族主義和錯誤信息越來越明 顯。」最近的「新疆棉事件」中，雖然谷愛凌未有在社交媒體表態，但她早已是國內品牌安踏體育的代言人。

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