隨着美職聯將於本月中旬開季，上月以自由身加盟美職球隊奧蘭多城的前巴西國腳柏圖，周一在個人社交媒體公開自己和太太接種第一針疫苗的相片，為美職開季做好準備。

曾效力AC米蘭及車路士等勁旅的柏圖，上月以自由身跟奧蘭多城簽約一年，目前正為美職開季備戰的他，決定先接種疫苗保障自己及家人健康。周一他就在ig分享和妻子Rebeca Abravanel在美國打疫苗的相片，更呼籲住在當地的球迷亦前往接種疫苗。他寫道：「今天我和老婆打了第一針，很期待美好的日子即將來臨！若你住在佛羅里達州，亦年滿18歲（打BioNTech就需年滿16歲），你就能到訪疫苗官網註冊，獲得接種的機會。你們亦快點去打疫苗，我們一起捱過這些日子。」美職將於4月16日開鑼，奧蘭多城首場常規賽就是於17日對陣阿特蘭大聯。

現年31歲的柏圖，最風光的日子可謂是在07至13年效力AC米蘭時，他歷來為「紅黑兵團」上陣140場，射入63球，協助球會贏得10/11年意甲冠軍及11年意超盃。他隨後亦效力過哥連泰斯、聖保羅、車路士及維拉利爾等球會，亦曾踢過中超的天津。柏圖於19年離開中國後，再度回歸聖保羅，至去年八月跟球會達成協議解約。國際賽方面，柏圖曾27次為巴西上陣，合共攻入10球，但他對上一次為森巴兵團出戰，已經是13年的事。

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