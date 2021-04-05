曼城今輪英超又輕取李斯特城，球季餘下時間只要贏多四場就封王，排第二嘅曼聯雖然知道要阻同市宿敵奪冠機會唔大，但亦唔想輕易放棄。周日主場對白禮頓雖然喺13分鐘就失波，被倒戈嘅舊將韋碧克頂破大門，但下半場靠拉舒福特同格連活特救駕，後來居上反勝2:1，繼續維持落後曼城14分嘅差距，不過呢場嘅焦點就落咗喺紅魔門將身上。

迪基亞放完假D軒再擔正

今場為紅魔把守最後一關嘅，竟然繼續係甸恩軒達臣（D軒）呢位原本係副選嘅年輕門將，而唔係由已經從西班牙回歸嘅迪基亞。迪基亞上個月因為愛女Yanay就快出世，所以同曼聯請假返西班牙陪老婆。點知咁樣一請假，就畀咗D軒順勢坐正嘅機會。D軒今季被紅魔由錫菲聯回收，就係準備日後做迪基亞接班人，而且領隊蘇斯克查亦喺大部份盃賽都用D軒把關，只不過估唔到迪基亞今次一走，直情連聯賽都踢唔番正選。

其實，迪基亞喺國際賽期前已經返到曼市，但嗰個禮拜嘅三場比賽都係D軒把關，當時大家都以為只係迪基亞剛返歸未準備好。直至去到呢場對白禮頓，迪基亞都係做後備，就知道曼聯嘅門將位可能已經正式開始新舊交替。

賽前有報道話迪基亞今夏可能走，原因係曼聯希望瘦身。迪基亞周薪達35萬鎊，係全隊最高嗰位，加上淨番兩年約，為免人財兩失，今夏出售佢就係最好時機，曼聯甚至估計可從呢單交易賺番5,000萬鎊。不過，蘇B賽後被問到兩位門將嘅情況就簡短咁回應：「我有兩個好門將，2個都係1號門將，就係咁簡單。迪基亞成個月冇比賽，但我相信佢之後會上陣。」

對於蘇B嘅安排，名宿里奧費迪南就認為假如D軒繼續正選把關到季尾，迪基亞留低機會就好微，皆因佢唔認為呢2位1號門將可以共存多1季，尤其迪基亞一直係隊內中流砥柱，點會甘心D軒排佢前面？到底迪基亞係咪真係失寵，我哋就要拭目以待。

蘇B怕馬迪爾收「咧」

但蘇B更擔心可能係餘下球季會冇埋安東尼馬迪爾，呢位前鋒喺國際賽周代表法國時膝部受傷，今場無法候命，蘇B就話愛將要養傷幾星期，甚至唔確定佢可唔可以喺季內復出。曼聯嚟緊仲會冇埋喺國際賽賽期確診武漢肺炎嘅中堅艾歷拜利，所以周四歐霸盃八強作客西甲球隊CF格蘭納達場嘅首回合，紅魔陣容都唔完整。