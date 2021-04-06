英超一哥曼城將在周二歐聯八強主場迎戰多蒙特，「蜜蜂兵團」日前已飛抵曼徹斯特，並在藍月主場伊蒂哈德球場操練。獲多家豪門球會極力羅致的多蒙特前鋒艾寧夏蘭特，有傳成為曼城目標，他周一現身伊蒂哈德球場時就大讚曼城主場「好靚」。主師哥迪奧拿亦不吝嗇對這位蜜蜂前鋒的讚賞，更豪言即使是瞎子，都會知道夏蘭特有多利害。

早前據報夏蘭特和父親艾菲爾及經理人拉奧拿飛抵西班牙巴塞隆拿和馬德里，先後跟巴塞隆拿及皇家馬德里的代表傾談轉會的事宜，又傳他們會在倫敦跟曼聯、曼城、車路士和利物浦的代表等會面。雖然多蒙特體育總監索歷隨後表示，球會已經通知拉奧拉今夏絕對不會讓這位20歲前鋒離隊，但夏蘭特的轉會傳聞依然傳個不停，尤其藍月今夏將有射手阿古路離隊。周一他就隨大軍到伊蒂哈德球場操練，當他跟中場祖迪比寜咸一同走出球員通道，看到藍月的主場時，他不禁讚嘆說「很美，對嗎？」片段被上載到Twitter後，馬上引來球迷說：「希望這裏成為他下季的主場」、「好好認識你下季的主場吧！」。

主師哥迪奧拿就堅稱曼城今季不會花這樣的錢買下任何人，但不能夠否認對方實力的確超班：「坦白的說，一位能在這個歲數取得這個入球數字的球員，以往真的不容易找到。他只是20歲，數字已證明一切，他能在左路、右路入球，反擊、12碼和頭槌亦可以，他是位非常出色的射手，這是公認的事實。一個看不見東西的瞎子也能發現他是位優秀射手，這不需要擔任他經理人才知道這件事。我唯一能說的是，他真是位超凡的射手，以他的年紀來說，真的非常優秀。」

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