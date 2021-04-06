香港體院「全職」有多好？由跳高代表鄧伊程（Tiffany）說說她的親身經歷，她今年1月轉做全職運動員，上月20日在小西灣季前測試賽跳出個人最佳（PB）的1米77奪冠，比起前年跳出的個人最佳的1米73高出4厘米，本月的大專陸運會，她期望跳得更高，挑戰1米80。

Tiffany說：「『全職』最大幫助是可入住體院，休息及治療都有保障，尤其疫情期間，康文署的運動場多不開放，若是『全職運動員』，就可在體院保持正常訓練，食住都在入面，省卻舟車勞頓，變相休息時間多了，對訓練也有幫助。」

要做體院「全職」運動員，田總會就不同項目設立「香港田徑隊成年培訓標準」讓選手達標，無論「全職」還是「業餘」，只要是體院精英項目運動員，都可享有院內設施包括膳食、醫療、體適能及物理治療等，但只有「全職」選手可入住宿舍，暫時就有超過500名「全職」。

本月11及18日正值大專陸運會，去年因疫情取消比賽，今次首次以閉門形式兼分兩星期比賽，鄧伊程的女子跳高將於本月18日上演，而本月11日的首天比賽，焦點是女子百米飛人，3位「千禧後」跑手陳佩琦、梁詠曦及梁筠宜將在100米跑對決，3人都是第1次參加此項比賽，看誰可奪走后冠。

記者：徐嘉華

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