香港的女子百米飛人，雖不算百花齊放，但在大師姐兼紀錄保持者林安琪帶領下，有不少「千禧後」小師妹蓄勢待發，大家都衝着安琪在2019年4月刷新的100米跑港績11秒62努力，未來一年的女子短跑應該很精采。

跟師姐林安琪同為德望中學出身的陳佩琦，坦言師姐是個好榜樣：「這些年看到師姐一直忍受傷患堅持訓練、比賽，她破到（港績）那刻真的替她高興，這紀錄具亞洲水平，代表香港田徑進步中，我們作為其中一分子都感到很鼓舞。」林安琪在2019年4月的多哈亞錦賽，在100米跑初賽以11秒62刷新港績，舊紀錄足足塵封廿多年，是陳秀英及溫健儀的11秒73，兩人分別在1994年及99年跑出，安琪本月底滿29歲，是香港不可缺的短跑icon，期望她在5月香港錦標賽重出江湖。

另一位千禧後學界女飛人、20歲的梁詠曦，她正是在2019年3月學界D1，在100米以12秒25及200米以25秒46擊敗陳佩琦的拔萃女書院代表，現時是浸大副學士一年級生的她，曾於2019年中跑過個人最佳的12秒04，下周日（11日）將亮相大專陸運會100米跑，屆時再跟陳佩琦交鋒。

跟佩琦十分老友、同讀理大副學士的梁筠宜，在上月兩場比賽，包括季前測試賽及系列賽一獨佔鰲頭，包辦兩站100米跑冠軍，時間分別是測試賽的12秒63以及系列賽一的12秒16 ，這位快21歲的小妮子，曾跟佩琦出戰2017全運及2018雅加達亞運，是彼此最好的推動力。

記者：徐嘉華

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