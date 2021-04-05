近年中國在各項運動項目上走捷徑，為盡快爭取佳績而四處吸納歸化兵，除谷愛凌之外，其實在田徑以及足球方面也有不少同樣例子。作為中國跳高名將鄭鳳榮的外孫女，21歲的鄭妮娜力就決定放棄加拿大的國籍，成為中國田徑的首位歸化運動員。

鄭妮娜力在今年室內田徑邀請賽華北賽區的賽事當中，代表山西隊出戰的表現引人注目，在跳高賽事當中以1米 84的成績取得亞軍。2018年鄭妮娜力仍代表加拿大國家隊效力時，就曾經贏過英聯邦運動會女子七項全能冠軍，不過2019年夏天開始，鄭妮娜力決定不再為加拿大效力而歸化中國，且在今年4月開始可以為中國國家隊效力，就連她的哥哥鄭恩來同樣入籍中國，成為中國冰球隊的代表。對於自己即將為中國隊作賽，鄭妮娜力就直言希望代表中國參加奧運，贏取一面金牌，幫自己的外婆鄭鳳榮一圓當年無緣參加奧運的心願。

另外，在中國足球方面，由於眼見近年中超球隊靠着「金元足球」簽入外援，且能與日韓球隊在亞冠賽場「拗手瓜」，國足亦廣招入籍兵希 望可以加強球隊實力。從最近一次國足的集訓大名單當中，已經看到艾克森及阿蘭兩位已經歸化的巴西猛將名字在陣，雖然李可、蔣光太、侯永永、洛國富及高拉特等人未有入選，但已經符合為國足上陣的資格，可見現時的國足已經成為一隊「有層次的球隊」。

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