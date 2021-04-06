香港學界3X3籃球挑戰賽今日在修頓室內場圓滿結束，由協恩中學球員為骨幹的Toughness過關斬將，在決賽打出強韌防守之餘，進攻方面更有手感火熱的李沛沛在外線射入三球，終以17:8力克青中A，在女子組大熱封后。

Toughness在女子組8強面對POKOK幾乎未受考驗，晉級4強對上港大同學會書院時，雖由對方主將陳詩琪先開紀錄，但這支學界女籃班霸及時回魂，有關海珮連轟三球外投拉開比數，並以15:4勝出。Toughness在決賽面對青中A更是一路領先，李樂瑤和關海珮數次切入籃下搶分，隊長周樂瑤多次封阻，李沛沛更內外開弓共得8分；相反青中難以組織攻擊，只靠干潁堯在禁區搶攻得7分，最終Toughness打出如隊名一樣強悍的表現，以17:8力克青中A，在女子組大熱封后。

今年就讀中四的李沛沛在賽後表示，球隊打出賽前部署，而自己在決賽在外線入球，有助打出信心：「我們賽前希望以快為主，也著重個人防守及外線投射。因為三人賽只得10分鐘，我們要要搶分，若於外線射入2分有更大優勢。」她續指，即使將來出戰五人賽，也希望繼續帶領師妹贏冠軍，而技術上也要多加磨練，變得全面一點。

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