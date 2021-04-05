經過上周一連兩日的分組賽，香港學界3x3籃球挑戰賽中學男、女子組8強席位誕生，列強周二在修頓室內場舉行的決賽日要頂着「win or go home」的壓力，連贏4場才能問鼎冠軍。

賽事由八強開始採取淘汰制，常規比賽時間為每場10分鐘，除死球、罰球及暫停外，賽事不會停錶。球隊犯規達6次後，即處於加罰狀態；球隊犯規達10次或以上，除被判罰兩次，更會失去球權，因此3x3賽事經常出現禁區短兵相接的情況。在男子A組脫穎而出的拔萃男書院，8強將對上H組首名嗇色園主辦可藝中學，至於其老對手英華書院則身處下線，兩隊要殺入決賽才有機會碰頭。男拔後衞余宇琛透露自己有兩年參與由運動品牌舉行的三人籃球賽經驗，故此對3x3亦不陌生，他續指，「三人籃球節奏快、對抗強，而且空間較五人籃球多，因此較容易爆冷，不能輕視每一位對手。」

女子組方面，中華基督教青年會中學派出的兩支隊伍青中A和Little Hunter亦順利晉級8強，前者在上線打頭陣鬥英華女學校，後者在下線與爆冷反勝漢華的港大同學會書院爭奪4強資格。至於由協恩中學球員組成的Toughness，則於下線另一場跟九龍區老對手寶覺交手，隊長周樂瑤拍球隊為準備三人籃球賽，針對訓練攻守交換的速度。

除了一班學界球員之外，決賽日更有李琪、蔡再懃、方誠義、蘇伊俊等甲一好手，加上任栩燕和羅凱霖兩位女將，分別組成藍、白隊兩隊參與3X3籃球明星表演賽，為一眾球迷獻技。

香港學界3x3籃球挑戰賽周二賽程

中學女子組8強

開賽時間 秩序

1:15pm （A）英華女學校 vs（E）青中A

1:30pm （H）匯基書院（大坑東） vs （D）Goal Digger

1:45pm （G）港大同學會書院 vs （F）Little Hunter

2:00pm （C）POKOK vs （B）Toughness

中學男子組8強

開賽時間 秩序

2:15pm （A）拔萃男書院 vs （H）嗇色園主辦可藝中學

2:30pm （E）漢華中學 vs （D）聖若瑟書院

2:45pm （C）喇沙書院 vs （F）英華書院

3:00pm （G）青中 vs （B）中華基督教會桂華山中學

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