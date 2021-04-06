塞爾特人名宿皮雅斯（Paul Pierce）上周五因在個人ig進行不當內容直播，涉及有脫衣舞妓在場做出動作意淫的動作，他周一遭ESPN怒炒，終止雙方合作關係。

據《Front Office Sports》記者Michael McCarthy消息指，退役後在ESPN擔任球評的皮雅斯，上周五在ig直播自己在家中開派對的情況，可見其住所有多位只穿上性感內衣的脫衣舞妓，一位舞妓正為自拍的他按摩肩部，另一位就俯身在地上翹臀跳舞，不斷搖擺及震動臀部，旁邊有兩名男友人觀看着她，附近亦有多位友人玩撲克。眾人吸煙又飲酒，加上有女伴作樂，涉嫌違犯社交距離令。

片段在ig進行直播後引起頗大回響，他翌日還若無其視在Twitter發帖文，指即將有重大的事情發生，叫球迷要保持微笑，結果他周一就被ESPN解僱。ESPN拒絕回應今次事件，而皮雅斯亦無新回覆。他於1998年出道加盟塞爾特人，07/08球季帶領球隊贏得NBA總冠軍，更當選總決賽MVP，至2017年結束職業生涯，43歲的他上月入選2021年NBA名人堂最後名單。

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