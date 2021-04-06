曼聯借將連格在周一的英超尾場表現出色，狂奔半場入靚波後再參與了另外兩個入球，包括在1打5之下助攻予查洛保雲射成3:0，帶領作客的韋斯咸以3:2力克狼隊，升上聯賽榜第四位。

今場開賽僅6分鐘，連格在己方場區接近中場位置得球後作個人表演，長驅直進殺入狼隊禁區為韋斯咸射成1:0。

14分鐘，連格在左路追球至底線後傳球予馬蘇亞古，後者在禁區內傳中，由柏保路科奴斯射成2:0。到了38分鐘，連格在快速反擊中，在身旁有五名狼隊球員防守下交出助攻，2分鐘前才入替受傷的米查利安東尼奧的查洛保雲推入禁區左路射入，「槌仔」領前至3:0。

較早時候有普丹斯頭槌攻門頂中楣不入的狼隊，於44分鐘由丹當斯卡頂入而追成1:3。換邊後，柏度尼圖在68分鐘長傳，法比奧施華在禁區右路射地波入網，狼隊追至2:3。兩隊之後都未能再增添入球，韋斯咸力保3:2的勝果。

結束兩場不勝的韋斯咸，在力克狼隊全取3分後30戰得52分，在聯賽榜上升三級至第四位，領先上周六於主場被西布朗爆冷以5:2擊敗、現時排第五的車路士1分，周日賽和紐卡素2:2的熱刺以49分排第六，狼隊則以35分續居第14位。

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