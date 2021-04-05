勇士周日雖有史堤芬居里（Stephen Curry）與祖蒙特格連（Draymond Green）齊齊傷癒復出，但仍以111:117不敵佔主場之利的鷹隊，在近8仗第7次輸波。「咖喱仔」賽後承認接連落敗令人沮喪，必須盡快想辦法重回正軌。

「我希望大家都對現狀感到痛楚，感到不自在，並以此繼續挑戰自己，推動自己變得更好。我們需要想想辦法，在餘下的賽季好好反彈。」這位33歲老將續道。「目前的情況很糟糕，輸球很糟糕，更衣室裏的氣氛很惡劣。我們不能維持目前的打法，然後期待情況會突然變好，我們必須作出調整。」

居里是役23投12中攻入37分，奧比（Kelly Oubre Jr.）與域堅斯（Andrew Wiggins）分別有20分及16分，祖蒙特格連也有11分11次助攻，但勇士在後備球員得分方面，竟被鷹隊以55:19大幅拋離，成為今仗勝負關鍵。

後備上陣的加連拿利（Danilo Gallinari），為鷹隊貢獻了25分及10個籃板球，正選中鋒卡比拿（Clint Capela）則有24分及18個籃板球，協助球隊連贏三場。

同日舉行的洛城打吡戰，快艇在主場以104:86擊敗有勒邦占士（LeBron James）與安東尼戴維斯（Anthony Davis）繼續養傷的湖人。快艇前鋒「細摩」馬卡斯莫里士（Marcus Morris）攻入全場最高的22分，尼納特（Kawhi Leonard）有19分及10個籃板球，倒戈的朗度（Rajon Rondo）則有2分及3次助攻。

文：童健