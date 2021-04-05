【香港學界3x3籃球挑戰賽】

【本報訊】經過上周一連兩日分組賽，香港學界3x3籃球挑戰賽中學男、女子組8強席位已誕生，列強今日在修頓室內場舉行的決賽日要頂着「win or go home」的壓力，連贏四場才能問鼎冠軍。

賽事由八強起採淘汰制，常規比賽時間為每場10分鐘，除死球、罰球及暫停，賽事不會停錶。球隊犯規達六次後即處加罰狀態；球隊犯規達10次或以上，除被判罰兩次，更會失去球權，因此3x3賽事經常出現禁區短兵相接的情況。在男子A組脫穎而出的拔萃男書院，八強將對H組首名嗇色園主辦可藝中學，至於老對手英華書院則身處下線，兩隊要殺入決賽才有機會碰頭。

女子組方面，中華基督教青年會中學派出的2支隊伍青中A和Little Hunter亦順利晉級8強，前者在上線打頭陣鬥英華女學校，後者在下線與爆冷反勝漢華的港大同學會書院爭四強資格。至於由協恩中學球員組成的Toughness，則於下線另一場跟九龍區老對手寶覺交手。

除一班學界球員，決賽日更有李琪、蔡再懃、方誠義及蘇伊俊等甲一好手，加上任栩燕和羅凱霖兩位女將，分別組成藍、白隊兩隊參與3x3籃球明星表演賽，為球迷獻技。