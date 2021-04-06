利物浦將於今晚的歐聯八強首回合作客2018年歐聯決賽對手皇家馬德里，領隊高普強調球隊無意報回三年前的一敗之仇，只會着眼於面前的賽事，希望能夠順利晉級。

利物浦在18年決賽被皇馬以3:1技術性擊倒，隊中主力穆罕默德沙拿在該仗又因為與沙治奧拉莫斯爭搶時受傷，後者自此更成為了紅軍球迷的公敵，今次兩軍再次在八強再次交手，外界普遍認為正是紅軍復仇的大好機會。

不過利物浦領隊高普周一出席賽前記者會時就表示，今次硬撼皇馬完全沒有任何復仇意味：「我們不是來這裡復仇的，比賽總是有贏有輸，我不認為兩軍之間存在任何仇恨，但我們的確很希望能夠淘汰對手晉級。」

高普又承認自己曾經討厭拉莫斯，但強調現在已經放低：「我記得當年決賽的賽後記者會我曾經說過，我不會邀請拉莫斯出席我的60歲生日會，但如果我現在可以再選擇一次的話，我想我會邀請他。我不喜歡那一晚發生的事，但事情已經過了幾年，我已經再沒有像當日般充滿怒氣，現在我只想為未來的賽事做好準備。」

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