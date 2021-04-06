連格周一在韋斯咸作客狼隊的英超賽事中，狂奔半場為球隊先拔頭籌，由曼聯外借至「槌仔」後在聯賽上陣8場射入了6球，賽後獲領隊莫耶斯讚賞之餘，曼聯名宿加利尼維利在Monday Night Football節目中大讚他，並表示曼聯有可能回希望回歸奧脫福。

加利尼維利說︰「連格是非常出色的球員，他會有偉大的職業生涯。曼聯將他送至韋斯咸以改善其表現，也許有出於提升其身價的想法，但他們或許會想『實際上，我們或許想他回來，他可能對我們有真正的幫助』。」

連格今戰在韋斯咸領先2:0後，再助攻予查洛保雲射成3:0，球隊最終以3:2力克狼隊。而連格自2月3日在韋斯咸「地標」以來，在英超已參與了9個入球，包括射入6球和助攻3次，與熱刺的哈利卡尼（7入球2助攻）並列為同期直接參與最多入球的球員。

完場後在球場上擁着連格慶祝的莫耶斯，談到他跟對方所說的話時表示︰「我告訴他他踢得如何出色，我可能是一個不會經常那樣說的領隊，但他在這樣的表現後是值得的。」

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