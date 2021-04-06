阿仙奴上周英超主場慘負利物浦0:3，更有左閘基蘭泰亞尼在比賽期間膝傷退下火線，連同賽前同樣弄傷膝部後要施手術的巴西中堅大衛雷斯，兩名後防大將預計都要養傷接近1個月。

大衛雷斯周日已動手術，並在IG上載了自己在病床上的黑白照，留言稱自己只會以更強姿態回歸。根據英媒估計，這位中堅未必如之前所說可能要提早收咧，但預計要養傷4周，期望在球季結束前可重返球場，替兵工廠在最後直路搏殺。

至於基蘭泰亞尼的傷患可能較雷斯更不明朗，球會會在未來48小時內再為他進行磁力共振掃瞄，但他與雷斯一樣是膝部受傷，基本上也肯定要休戰數周。對兵工廠而言，在球季進入這個關鍵時間連失兩大將，打擊必大；球隊周四就要在歐霸盃8強對陣布拉格斯拉維亞，而要爭奪下屆歐聯參賽資格，歐霸盃已成為他們爭取達標的唯一途徑，未知當兩人復出時，兵工廠仍會否留在這項賽事中角逐。

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