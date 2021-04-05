足足兩年前，學界短跑小天后陳佩琦以兩銀憾別D1時曾說：「我答應大家，未來一定會雙倍奉還，以更強的自己報答大家的支持。」眼前變瘦了、輕了五公斤的她兩周前滿21歲，生日願望是在成年組重新出發，盡快達到體院全職運動員100米跑標準的12秒11，以兩倍更好的成績回報大家，下周日（11號）首戰大專陸運會，希望一擊即中。

上月20日在小西灣運動場，田總進行了季前測試賽，是女子100米港青紀錄保持者陳佩琦「升仙」（senior成人組）後第一場比賽，亦是她因疫情闊別比賽1年零3個月的第1槍，小記盯着她跑，見到終點時間難以置信，12秒71得第6名，佩琦也說：「我14、5歲參加全國賽都不會跑那麼慢，今天這時間真的不行，主要是一年多沒比賽，加上比以前瘦了，力量沒以前好，跑起上來很無力、很軟，希望下一槍重拾比賽感覺。」

訪問這天的沙田運動場，是陳佩琦11歲開始練跑的地方，對上一次訪問，她仍是一名德望中學生，同一場地，同樣長髮披肩，不同是現在的她減去了包包面，眼睛變大了，下巴變尖了，身型瘦削了，少女氣息十足，畢竟已是21歲的理大副學士生，不變是對田徑的熱愛：「原本沒想過減肥，只是過去一年因為疫情，我又不是體院全職運動員，不能到體院訓練（體院為防疫曾多次封院，只準全職精英入內），外面的運動場又關閉，我練少了很多，開始節制了飲食，以前因為練得多，食量很驚人。」佩琦近日的磅數約50公斤，比去年全盛期56公斤足足輕了6公斤。

「其實中學畢業後一直想轉做全職，但疫情打亂了我的訓練，現在慢慢回復正常練習，給我多點比賽的話，我有信心達到全職標（12秒11），以前我都跑過比這更好的時間，現在只是欠狀態及比賽build up。」

陳佩琦的短跑路開得很好，小五已奪全港小學田徑賽100及200米冠軍，被啟蒙兼現任教練葉啟德選入飛達暑期培訓班，從此離不開短跑；她還未成年，在15歲以12秒15奪全國少年賽銀牌，16歲在越南亞青賽跑出11秒85的100米港青紀錄，亞青、亞少獎牌都贏過（見附表），18歲參加亞運會，初賽跑11秒97，總排名第18；年紀輕輕有如此驕人成績，德教說：「她是肌肉型跑手，雖然人不高，但肌肉很實淨、富彈性，跑的頻率很高；現在她瘦了點，輕身一定比肥好，若加強力量訓練，令肌肉再結實點，那就是一個好兆頭，現在好像洗牌再來過，跑入12秒應不難。」

2019年是佩琦最後一年junior（青年組），亦是她留憾的一年，這年，她考DSE（中學文憑考試），為應付考試，訓練被迫減少，這年亦是她學界D1告別戰，目標爭取女子100及200米6連勝，怎知臨尾撻Q，爆冷連輸100米（12秒33）及200米跑（25秒63），僅得兩銀（冠軍是女拔梁詠㬢），她代表的德望中學亦屈居亞軍，日劇《半澤直樹》名句的「雙倍奉還」就是在這場合講的，雖然事隔一年半，但她仍記憶猶新：「我那天賽後說過很多，當然記得說過這句，失金其實不會太傷心，幫不到學校爭取更多分令我最過意不去，有少少令大家失望，沒一個好好交代，所以我跟自己講，以後要以兩倍更好的狀態及成績回報他們。」

「兩倍回報」的目標，陳佩琦想也不想就說：「起碼跑回自己個人最佳時間（11秒85），更好的話，可以破到香港紀錄（師姐林安琪的11秒62），但要一步步來。」

DSE後，陳佩琦沒入讀理大副學士，選擇在餘下半年的Junior青年組比賽拼搏，她連畢業旅行也沒參加，先去日本集訓，再到澳洲參加系列賽，希望搏一個更佳的青年紀錄，結果事與願違，更糟是在5月安徽全國青年錦標賽，她跑了出道以來100米最差的新低：12秒80得第44名，現在回想，她沒半點後悔遲一年上大學或沒去畢業旅行：「那時我一心想跑一個更好的青年紀錄，雖然最後失敗了，但至少我有試過。」

陳佩琦的junior精采萬分，有喜有憾，正是成長所需，反觀她2020年展開的senior成年組來得十分戲劇性，頭一年完全空白，疫情令她沒正常訓練，沒比賽可比，像白白浪費一年青春，幸好她沒自怨自艾：「我的成人組日子還長，只是沒了開頭，之後還有很長日子。」

她口中的「兩倍奉還」，首要任務是達標做體院全職運動員，女子100米的全職標是12秒11，她在DSE前跑過無數次比這更好的時間，難怪自信滿滿：「雖然我刷新的港青紀錄已是五年前的事，好像有點遙遠，但我始終跑過，我相信自己有這能力，只是現在未找回那狀態。」

上月27日的將軍澳運動場，香港田徑系列賽一，陳佩琦「升仙」後第二場比賽，跟上述第一場一樣，同樣穿着黃色飛達跑衫，但整個人像脫貽換骨，在100米決賽跑12秒25奪亞，是陳佩琦近一年多以來最佳時間，難怪她說：「這時間是支強心針，希望星期日（11號）的大專陸運會（見另文）能跑入12秒大關。」說不定如她所講，跑出「雙倍」好的時間提早實現全職夢。

陳佩琦小檔

英文名：Chleo

年齡：24/03/2000（21歲）

身高：1米56

體重：50公斤

學歷：理工大學副學士一年級（市場學）

主項：100米、200米跑

香港青年紀錄：100米跑（11秒85：2016年6月）

香港U18紀錄：100米跑（11秒91：2017年5月）、200米跑（24秒57：2017年5月）

香港學界紀錄：100米跑A組（12秒）、100米跑B組（11秒89）、200米跑B組（24秒96）

奬項：香港田總「全年最佳女青年運動員」（2015、2016、2017年)

難忘海外成績：

2018岐阜亞洲青年錦標賽：銅牌（4x100米接力）

2018南韓田徑公開賽：銀牌（100米）

2018新加坡田徑邀請賽：銅牌（100米）

2017曼谷亞洲青年錦標賽：2銀（100米、200米）

2017江西全國青少年錦標賽：銅牌（100米）

2016越南亞洲少年錦標賽：1銀（100米）、1銅（4x100米接力）

2015肇慶全國青少年錦標賽：1金（200米）1銀（100米）

記者／攝影：徐嘉華

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波