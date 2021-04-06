中國女足周一前前南韓，準備應付對南韓女足的東京奧運外圍賽附加賽首回合，不過中國抵埗後未有獲得南韓足總接待，花了兩個半小時才能登上大巴。

據報道，中國足協和南韓早前已約定，參加兩回合的奧運外圍賽附加賽時只需提供核酸檢測陰性報告，入境時再接受檢測，全部人員結果呈陰性即可開赴下榻酒店並開始備戰。而在疫情期間，兩地足總都會為對方在機場安排特別通道，並有專人接待。

然而，中國女足周一抵達仁川機場後，卻未獲安排入境的特別通道，南韓足總亦無人接待。中國女足防疫官戚軍透露，中國女足在入境手續繁複，至少經過了六個檢查站，耗時兩個半小時才登上了前往指定酒店的大巴。

中國和南韓女足會爭奪亞洲區最後一個參加東京奧運女足賽事的席位，外圍賽附加賽首回合周四在南韓上演，次回合則於下周二在中國舉行。

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