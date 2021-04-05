周二日職獨腳戲由兩支近況不俗的球隊交手，中游的橫濱水手迎戰第三位的大阪櫻花。雖然櫻花近屆往績食住水手，但球隊今季作客仍未能予人信心，水手今季主場亦硬淨，因此，一於信數據取是役入球開「單」，並補櫻花勝2:1的波膽。（球賽編號：星期二2；有線661台今日6:00pm直播）

上季聯賽四哥櫻花今季人腳變動大，連帥位亦轉到古比手上，因此季初不被看好。不過，球隊今季表現不俗，目前以8戰16分排第3，落後榜首的川崎前鋒六分。櫻花挾近5場4勝的走勢，在周一的聯賽到訪中游的水手時，基本上可以看高一線，加上櫻花近五次與水手交手全勝（見附表1），主力如前鋒大久保嘉人及中場奧野博亮等都今役可以候命，櫻花鬥水手的客W似乎很穩陣。

水手近七戰未輸過

那麼為何今役推介開「單」？這主要是因為櫻花今季於客場表現並不理想，只得1勝1和2負，而且6戰得11分排第8位的橫濱水手近況亦同樣好，除了在開鑼戰不敵衞冕的前鋒外，其後七仗非勝即和，共獲5勝2和。

對上五次交手全「單」

另外，水手主場表現亦有保證，今季主場未曾落敗，共獲4勝2和（見附表2），前鋒前田大然、仲川輝人及荷西艾爾巴的三叉戟組合亦漸見威力。因此，櫻花今役客W存在暗湧。既然櫻花近五次鬥水手總入球全部開「單」，加上近7場聯賽亦有6場開「單」（見附表3），今役就繼續追「單」。

若嫌「單」的賠率不夠好分頭，就可以兼顧櫻花勝2:1的波膽，有9.5倍；因為櫻花近5次鬥水手就有3次勝2:1，而且三次都是在作客的情況下開出，數據十分強勁。

文：數人