意甲球會祖雲達斯宣佈，陣中27歲中場貝拿迪斯治確診武漢肺炎，這是繼土耳其國腳美列迪美羅及貝拿迪斯治的意大利國家隊隊友邦路斯後，祖記第三位中招的球員。

祖記的官網指出，貝拿迪斯治雖然屬無症狀感染患者，但經檢測後證實確診武漢肺炎，目前已被安排自我隔離，將會聯同美列迪美羅及邦路斯，缺席周三主場鬥拿玻里的補賽。

事實上，祖雲達斯這場原定去年10月主場對拿玻里的賽事，因對方球員施連斯基及艾利夫艾馬斯確診武漢肺炎，全隊被禁止當地衛生部門出行，並要求全隊隔離以防萬一，不過意甲賽會卻認為不能因兩宗確診而無法參賽，判祖記戰勝3:0，不過拿玻里隨後不服上訴，最終決定將比賽時間延至本周三上演，但現時祖記又新增3名球員中招，令這場因武肺延期的補賽再添陰影，暫未知能否如常進行。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波