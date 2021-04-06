網隊球星夏登（James Harden）因為右腿筋繃緊而缺席了兩場後，周一在球隊主場迎戰紐約人的NBA常規賽復出，但他只比賽了4分鐘便因為相同問題而提早退下火線。不過，網隊在再失去夏登之下，憑着K艾榮（Kyrie Irving）攻入全場最高的40分以及謝夫格連（Jeff Green）在最後3.7秒射入2罰球，在半場落後10分之下仍然以114:112險勝紐約人。

周一（香港時間周二）NBA常規賽戰果

速龍 103:101 巫師

網隊 114:112 紐約人

小馬 111:103 爵士

木狼 116:106 帝王

雷霆 108:132 活塞

馬刺 101:125 騎士

註︰前者主場

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