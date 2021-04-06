周三日職上演矛盾對決，由最強攻力的川崎前鋒迎戰防守最穩健的鳥棲砂岩。榜首的前鋒近況好兼有主場之利，砂岩雖剛被破聯賽清白之軀及有主力缺陣，但往績顯示前鋒對着砂岩往往「老鼠拉龜」，故宜取入球開[2.5球]「細」，並博半全場開[和/和]。（球賽編號：星期三6；今日6:00pm開賽）

去季冠軍川崎前鋒今季在日職表現沒走樣，更越踢越勁，目前以8戰得22分及入21球領導群雄，攻擊球員如前鋒李安度達美奧及中場三笘薰等狀態甚佳，周三主場鬥鳥棲砂岩時，表面上難尋敗理。畢竟，目前排第4位的鳥棲砂岩剛以0:1不敵大阪櫻花，今屆聯賽不失球紀錄斷纜，加上後衞黃錫鎬於該役被逐，今役要坐波監，川崎前鋒似乎集一切利好消息於一身。

不過翻查往績，原來川崎前鋒近季每次遇上鳥棲砂岩，強大的鋒力都發揮不起作用。2軍近6次交手總入球全部在2球或以下，前鋒得2勝4和，勝率不算高（見附表1），近5次迎戰砂岩亦全部開「細」兼只得1勝4和。今役砂岩雖缺後衞黃錫鎬，但其餘主力如門將朴一圭、後衞卡路士伊度亞度及日本U24國腳前鋒林大地等都可以候命，有力與前鋒一戰。今役一於取入球開「細」，並補半全場[和/和]。

至於另一場心水日職，則是博廣島三箭作客老人球隊FC橫濱順利勝出，開出讓半/一的上盤。三箭目前以7戰得13分排第6，在聯賽仍保持不敗，球隊近6次訪FC橫濱共獲5勝1和（見附表2），加上橫濱演出令人失望，今季聯賽只得1和6負，就算54歲前鋒三浦知良及42歲中場中村俊輔比賽時後備入替，亦料難有作為。（球賽編號：星期三3；今日6:00pm開賽）

文：數人