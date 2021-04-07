隨着武漢肺炎疫情在美國看來開始受控，加上越來越多人注射疫苗，NBA消息來源表示，球隊將開始放寬今季入場觀眾人數，並預期下季NBA賽事可回復正常，全場滿座情況將會再出現。

NBA對放寬入場人數如此有信心，是因為聯盟跟一名為Clear的科技公司合作。該公司目前已向全球多個機場提供生命特徵篩選的設備和技術，從而能快速找到疑似病患者。聯盟更向全部30支球隊提供Clear的技術，而目前三分一球隊包括魔術、馬刺和鷹隊等，都已使用該項技術。

事實上，不少球隊已開始放寬今季的入場人數。太陽早前就宣佈，將主場可入場人數增至3,000人。公鹿亦透露，將主場可入場人數上調至18%，即約3,280人。一般相信，如果疫情繼續受控，加上更多人注射疫苗和輔以Clear的監管系統，下季NBA可全面回復正常，全場滿座的情況將會再出現。

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