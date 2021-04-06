波圖16強踢祖雲達斯出局令人意外，這支由昔日葡萄牙名將干斯卡奧領軍的葡國勁旅，除了一班土炮球員為主要骨幹外，還吸納了不少非洲勢力，當中一條四人後防除了葡萄牙老將比比外，另外三人都有非洲血統。

波圖的非洲幫絕對不容忽視，後防有來自剛果民主共和國的中堅贊素梅賓巴，以及尼日利亞左後衞沙紐斯。梅賓巴踢過英超，效力紐卡素三季未受重用，轉戰葡超後大踢身價波，現傳利物浦計劃下季引入他；沙紐斯則在今季才由辛達卡拉轉投，迅速佔據正選位置。防線右閘韋遜曼拿化雖然是葡籍球員，但擁有幾內亞血統，有跑不完的氣力。

要數隊內最有份量的非洲球員，就一定是鋒線的馬里國腳馬利加。今季是他效力波圖第六季，多年來累積71個入球，差一球就可與前輩法卡奧看齊。

文：盧卡東尼

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