愉園對東方龍獅的菁英盃決賽上半場完結，東方暫時以艾華度的入球，以1:0領先。

牌面較佳的東方在開賽初段反而受壓，派出四位U22球員正選上陣的愉園有較多攻勢，幾乎圍攻東方，羅拔奧度在左路甚為活躍頻頻施射，當中一球在後場一扭三殺入禁區，可惜全數無功而退。東方亦有盧卡斯接應利馬傳中，左腳車身高出。戰至37分鐘，東方在左路獲得罰球，由利馬開出，守將艾華度壓過愉園後衞，銅頭一搖頂遠柱入，為東方領先1:0，並帶着領先優勢至半場。

下半場開賽不久愉園隨即作出三個換人調動，包括由艾迪比帝換入朱偉鈞加強攻力。調動隨即收效，及後愉園兩次在東方禁區製造驚險鏡頭，加上米基爾在左路推大位起腳，但仍未能化成入球。71分鐘，艾迪比帝在禁區混戰中撞入，可惜被判侵犯門將在先，入球無效。落後的愉園下半場幾乎全軍壓前強攻，可惜鋒線球員把握力欠奉，而東方守將屢屢成功解圍，令愉園遲遲未能取得入球，為再度失守埋下伏線。81分鐘東方一次反擊，後備入替的林恩許在禁區外左路推順起腳遠柱入網，為東方擴大領先優勢。尾段愉園無力反撲，最終東方以2:0勝出，取得菁英盃冠軍。

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