獲多間歐洲大球會青睞的多蒙特前鋒艾寧夏蘭特，一直熱傳是曼城理想簽入的目標，日前他現身藍月主場伊蒂哈德球場「睇辦」為歐聯備戰時，就高呼球場「好靚」。蜜蜂兵團周二歐聯8強首回合作客以1:2不敵曼城後，藍月英格爾中場菲爾科頓又上前跟夏蘭特聊天，二人有講有笑，科頓似乎要化身「Agent Foden」，游說夏蘭特加盟曼城。

夏蘭特和菲爾科頓都是球壇現今炙手可熱的新星，藍月領隊哥迪奧拿在歐聯賽前才大讚夏蘭特是位非常優秀的射手，而科頓亦在今戰歐聯90分鐘建功，協助藍月以2:1絕殺多蒙特。不少球迷都希望夏蘭特能夠和科頓合作，相信曼城亦希望這個夢想成真，科頓就在完場哨聲響起後上前跟夏蘭特相擁及聊天，他們還傾得相當開心。為免被傳媒拍到二人對話內容而引發猜想，夏蘭特說話時識趣地掩住嘴巴。

雖然哥帥已經表明曼城今夏沒足夠金錢買入夏蘭特，但球迷看到這幕後引發無限聯想，他們估計「經理人科頓」正努力為藍月羅致這位20歲的多蒙特前鋒。有球迷表示：「快點宣佈夏蘭特加盟曼城吧」、「天呀，科頓正帶夏蘭特回來」、「科頓和夏蘭特在完場後聚首，這就是曼城的未來。」

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