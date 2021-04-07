周二皇家馬德里於歐聯8強首回合以3:1輕取利物浦，最大功臣必要數到20歲的巴西翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞，這位皇馬新星今季由於門前把握力欠佳而受盡批評，不過今仗面對利物浦則完成梅開二度，更以20歲零268日成為皇馬隊史上在歐聯淘汰賽入球的第二年輕球員，僅次於1996年3月對陣祖雲達斯時18歲零253日的魯爾。

今場雲尼斯奧斯接應兩名中場大師卻奧斯以及莫迪歷的傳球，首次在皇馬一隊梅開二度，協助球隊輕取利物浦。不過這位20歲小將今季在皇馬的日子不好過，雖然球迷對他的腳法以及速度留下深刻印象，惟每次去到埋門一腳時，雲尼斯奧斯的處理較差，因此今仗面對強敵利物浦起孖，可說是一吐烏氣。賽後雲尼斯奧斯就表示，這場比賽是今季的最佳時刻：「外面的人可以繼續談論我，但我會繼續努力，批評聲音令到我在這種重要場合上發揮出色，而且取得我們需要的入球。這是球季的重要時刻，能夠獲勝非常好。」

除了雲尼斯奧斯外，近期中場馬高阿辛斯奧亦迎來大爆發，上季此子因傷患問題錯過了皇馬多場比賽，此役對陣利物浦就攻入一個精采入球，助球隊改寫2:0的比分，而且阿辛斯奧在最近4場比賽當中皆有「士哥」，為首席射手賓施馬分擔了不少壓力。賽後阿辛斯奧就表示球隊在攻守方面表現出色，展示出真正的實力。

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