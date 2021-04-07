利物浦周二在歐聯8強首回合以1:3受挫主場的皇家馬德里後，領隊高普批評執法球證比治（Felix Brych）對沙迪奧文尼並不公平，但他承認球隊今仗並非因為球證而輸球。

皇馬今場是於36分鐘由馬高阿辛斯奧射成2:0，但在此之前，文尼接應長傳後在禁區外疑似被盧卡斯華斯基斯推跌，但球證示意比賽繼，皇馬隨即反擊，紅軍在阿歷山大阿諾特解圍失誤下，阿辛斯奧得機為皇馬擴大領先比數。

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