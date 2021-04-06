已擾攘超過一個月的菁英盃風波周三來到尾聲，愉園在爭議聲中出戰晚上八時在旺角大球場上演的決賽，與東方龍獅爭奪這項季內唯一盃賽冠軍。有球迷賽前呼籲杯葛賽事，亦有人認為需入場表達不滿。

本地足球賽事於2月尾復賽後不久，足總紀律委員會裁定愉園及天水圍飛馬兩隊因拖欠保險費而罰停賽，其後上訴委員會裁定對飛馬和愉園的懲罰太嚴苛，兩隊在交回保險費後可即時復賽。本應爭議不大，但董事會更竟然投票通過，理文對愉園這場已完成的菁英盃4強要安排補賽，一直按規矩辦事的理文不認同足總特事特辦，堅拒補賽，逃過被罰的愉園更不戰而勝，相反理文無緣決賽，更因拒戰補賽或面臨被罰最高8萬元罰款。

除了保險費風波外，愉園近日亦捲入性別歧視風波，主教練鮑家耀對傳媒批評女球證羅碧芝時，言詞中提及到男女之別影響執法，被羅碧芝投訴。守將林衍廷該仗領紅，有指他對羅碧芝講過涉及性騷擾的說話。足總紀律委員會要到本月19日才審理此事，故周日已復出的林衍廷肯定可以出戰周三決賽之餘，只要不再領紅，可至少為愉園再戰兩場聯賽。

以上兩件事，加上盛傳財困，有球迷指愉園已取代富力成為球圈公敵。周三晚愉園出戰本來不屬他們的菁英盃決賽，一周前有球迷呼籲各界罷睇，最近亦有球迷認為要入場噓爆愉園，但要對準罪魁禍首，即愉園領導層和足總，因球員也是受害者。

球賽方面，兩隊均未曾染指菁英盃，作為老牌球隊的愉園上季才重返頂級聯賽，對上一個重要冠軍要數到2005/06球季的港甲冠軍；東方則在上季成為盃賽雙料冠軍。論賽程東方稍佔優，比愉園多一日休息，但東方5位菁英盃適齡球員非常規主力，陣容需作調整；愉園方面，陣中有大量U22球員，不需要因菁英盃條例而調整陣容，可拉近與東方的相距。

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