利物浦周二在歐聯8強首回合以1:3不敵主場的皇家馬德里，紅軍今戰於中場及後防都出現失誤，前車路士前鋒瑟頓就認為中場阿歷山大阿諾特的防守弱點，在今場對陣皇馬的賽事表露無遺，又指大家會明白英格蘭國家隊領隊修夫基為何不徵召他。另一名宿高治就為利物浦抱不平，他認為前鋒沙迪奧文尼應該吹罰犯規的機會。

阿諾特今戰因解圍失誤被馬高阿辛斯奧門前破網，是紅軍落後0:2的罪人之一。瑟頓就指大家在上周末英超紅軍鬥阿仙奴一仗，看見阿諾特在進攻上發揮得十分出色，惟反而他在周二歐聯就被皇馬完全曝露了他的防守弱點，這亦是修夫基不徵召他入最新國家隊名單的原因。他稱明白修夫基不選擇TAA，事關當看看英軍右閘或是右側翼的防守能力時，就知道根本不會揀選阿諾特。瑟頓續指，阿諾特助攻馬高阿辛斯奧入球的失誤，為紅軍帶來了致命傷，他認為利物浦次回合回到晏菲路，出線需要另一晚「奇迹之夜」，高普要認真想想辦法。

另外，名宿高治認為紅軍今場非常不幸，他指利物浦在失第二球前應該獲得一次罰球機會。文尼當時在禁區外疑被盧卡斯華斯基斯推跌，惟球證卻示意繼續比賽，紅軍隨即被皇馬打起反擊，阿諾特就出現解圍失誤，被皇馬擴大領先比數。高治為文尼抱不平，認為盧卡斯華斯基斯應被吹罰：「那100%是犯規，他根本不是看着球，在球場任何角度上看都應該是犯規，你們都看見韋拿杜姆上前跟球證理論。然後卻奧斯就有漂亮傳球，加上阿諾特的嚴重失誤，造就這個入球。」

利物浦名宿奧雲亦指，後防太糟糕導致紅軍中前場不敢進攻，他說：「有很多人討論為何利物浦踢不出他們應有的水準，你想想他們往時攻守，是一整隊人一起移動，但現在他們不再這樣做，好像是不敢進攻和過於壓逼對手，就是因為後防不濟。」

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