據巴西傳媒報道，巴塞隆拿中場菲臘比古天奴可能需要接受另一次手術，治療他的左膝半月板傷患，可能無法趕及今季之內復出。

古天奴自去年12月29日之後就再未有為巴塞披甲，這位28歲中場在今年1月2日接受了一次膝部手術，原定在4月可以復操。不過據巴西媒體Globoesporte報道，古天奴早前在球會批准下返回巴西接受了一次檢查，醫生建議他在下周一接受另一次手術解決左膝半月板的問題。假如消息屬實的話，古天奴今個球季可能會因此報消。

古天奴今季雖然獲得巴塞回收，並且獲得新帥朗奴高文提供不少上陣機會，可惜今次的膝傷令他錯過了證明自己的機會，今僅在各項賽事上陣14次，射入3球及交出2次助攻。據報巴塞今夏有意賣出這位巴西國腳，除了套現之外，亦避免讓古天奴為巴塞上陣100，觸發了合約條款。巴塞當年向利物浦收購古天奴時，設有一條特別條款，假如這位巴西中場為巴塞上陣滿100次時，巴塞需要向利物浦支付2,000萬歐元，古天奴至今已為巴塞上陣90次。

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