【香港學界3x3籃球挑戰賽】

【本報訊】昨午在修頓舉行的香港學界3x3籃球挑戰賽，男子組熱門拔萃男書院意外八強止步，最終決賽由漢華與桂華山爭冠，前者以13:8勝出捧走冠軍獎盃；女子組則由協恩大熱封后。賽事加插明星賽，有份參與的港籃隊長李琪坦言餓波，盼本地賽事可盡快開季。

李琪望聯賽盡快重開

自去年初ABL後便未有機會在修頓出戰正式賽事的李琪，昨日夥拍方誠義及羅凱霖組成白隊，與蔡再懃、蘇伊俊和任栩燕組成藍隊上演明星賽，最終李琪多次投中鵠，助白隊以21:20勝出。這位港隊隊長賽後表示，盼本地球季可盡快重開：「如果（籃總）肯開聯賽，即使要打疫苗或戴口罩也不成問題，最緊要能開波。香港本身已非職業聯賽，球員兩年沒有比賽，更難與外界競爭，有點停滯不前的感覺，所有人好像也看不到希望。」李琪更笑言東方龍獅在新主帥柏利施域教導下，體能變得更好，現在要東方打一場比賽，也可打出季後賽水準。

昨日舉行的香港學界3x3籃球挑戰賽，女子組奪標大熱、由協恩中學球員為骨幹的Toughness過關斬將，先在八強大勝POKOK ，4強面對港大同學會書院再輕鬆以15:4勝出。決賽面對青中A，Toughness更一路領先，李樂瑤和關海珮數次切入籃下搶分，李佩沛更內外開弓共得八分；相反青中難以組織攻擊，只靠干潁堯在禁區搶攻得七分，最終Toughness打出如隊名一樣強悍的表現，以17:8擊敗青中A，在女子組大熱封后。

男拔萃意外八強出局

今年就讀中四的李佩沛在賽後表示，球隊打出賽前部署，而自己於決賽在外線入球，有助打出信心，即使將來出戰五人賽，也希望繼續帶領師妹贏冠軍，而技術上也要多加磨練，變得全面一點。

至於男子組賽事就有意外戰果，奪冠大熱拔萃男書院八強與可藝戰至加時，在領先一分下被對手林志豪一記兩分波反勝，意外八強止步。在四強淘汰男拔萃的可藝遇上漢華未能再進一步，以7:11出局。漢華殺入決賽面對四強氣走英華的桂華山，冠軍戰初段漢華取得主導權，楊文超及林筠皓接連得分，拉開三分差距，桂華山企穩陣腳後追平。及後兩軍爭持激烈，梅花間竹得分不分高下。最後一分半鐘2隊戰至7:7時，桂華山的Bernard Ocran在禁區內侵犯黃彥量，被判違反運動道德犯規，漢華兩罰全中兼得球權。拉開比分後桂華山接連外投不果，最終漢華以13:8勝出決賽捧走冠軍。

賽後楊文超指，今次奪冠對校隊意義甚大，「證明我們是學界勁旅」，揚言要球隊將劍指暫定7月舉行的學界馬拉松。