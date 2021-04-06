今屆歐聯八強送上去屆決賽翻版，衞冕的拜仁慕尼黑再戰手下敗將巴黎聖日耳門（PSG），周三的首回合還擁有主場之利。只可惜拜仁最強射手羅拔利雲度夫斯基及翼鋒基拿比同告缺陣，進攻本錢大減，反觀PSG雙星基利安麥巴比與尼馬都可列陣，應對拜仁高位逼搶，反擊時有利兩人發揮速度，隨時成功向「宇宙仁」復仇，受讓平/半敲下盤。

約七個月前的上屆歐聯決賽，拜仁靠京士利高文一錘定音力挫PSG，於里斯本捧走隊史第六座歐聯冠軍獎盃。拜仁今季保持強勢，上周在德甲榜首大戰中擊敗RB萊比錫後，確立七分領先優勢，連續第九季冧莊德甲指日可待。

歐聯方面，他們也在這項賽事改制後第19次闖入8強，而且自現任主帥費歷克執掌後，球隊在歐聯跨季錄得15勝1和的驕人成績，射入54球之多且只失11球，16強對拉素時便談笑用兵下「雙殺」對手，以6:2的總比數過關。

雖說拜仁實力強，但今季在一些比賽中也偶有失手，像季初曾在德甲以1:4大敗給賀芬咸，3個月前也被慕遜加柏反勝3:2；他們在歐聯只失了11球，但當中有七球都在今屆歐聯所失，德甲方面更失了35球，比起第2位的萊比錫及第3位的禾夫斯堡都多出13球，足證防線絕非固若金湯。

今戰對拜仁最不利的軍情，就是羅拔利雲度夫斯基因在國際賽期間弄傷膝蓋，今戰無法候命，缺少一個全季入42球的首席前鋒，令拜仁勝算大打折扣，最於消息就連翼鋒基拿比亦因確診武漢肺炎要缺陣，拜仁攻力將進一步下滑。

PSG今季季中改由前熱刺教頭普捷天奴取代杜曹領軍，上圈16強淘汰巴塞隆拿的賽事，尤其作客魯營大勝4:1，已反映出他們的反擊比起上季更銳利，縱使今場有中場馬高華拉堤與右閘費奧倫斯都因確診武漢肺炎無法候命，里安度柏利迪斯亦被罰停賽，但最重要有尼馬與麥巴比雙劍合璧，PSG可靠他們的高速反擊來專攻拜仁高位逼搶下的後防空位，普捷天奴制定這種戰術一向有心得，受讓下可博PSG下盤，進取的話更可直取客勝。

文：盧卡東尼

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