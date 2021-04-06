車路士上周六在英超爆冷以2:5不敵護級份子西布朗，翌日就傳來沒有上陣的後衞魯迪格，與門將阿列沙巴拿加（Kepa）在操練中內訌「講手」，藍戰士領隊杜曹周二在歐聯八強首回合對波圖的賽前記者會承認，當時事態嚴重，但兩名涉事球員已當場和好，沒有人會被處分。

「我們當需要介入衝突，所以情況算是嚴重。」杜曹說。「但他們馬上便已和好，之後亦無芥蒂。」杜曹又指，事件純粹是因為魯迪格與Kepa在操練中發生了磨擦，與球隊在之前一日大敗無關。

「魯迪格與Kepa發生了衝突，所以我們馬上為事情降溫。事件並不太理想，但大家、特別是魯迪格與Kepa處理得很好，完全表露出相互間的尊重。」杜曹續道。「他們在操練之後，已很坦白、謙遜及直接地解決了問題，這證實了他們的人品很好。魯迪格主動的解決了紛爭，真的很勇敢。」

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