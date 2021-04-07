英超曼城前鋒阿古路季後將約滿，而曼城早前已發聲明，證實這位阿根廷射手今季結束後便會離隊。消息指阿古路仍希望留在英超發展，並優先考慮加盟熱刺和車路士，即使兩隊無法取得下季歐聯參賽資格，仍會同意加盟。

自阿古路來季肯定離開曼城後，其名字跟歐洲多間大球會都扯上關係，包括西甲巴塞隆拿、法甲巴黎聖日耳門和意甲國際米蘭等。不過據了解亦有不少英超球會向他招手，而今年32歲的阿古路也想續留在英超謀生，向舊東家曼城證明自己其實寶刀未老。

英國傳媒就指，隨着曼聯領隊蘇斯克查和阿仙奴領隊阿迪達都公開表示無意簽下阿古路後，這位阿根廷射手已經將目光放在另兩間英超球會熱刺和車路士身上。消息更稱，即使目前英超排第5的車路士和排第6的熱刺，最終無法取得下季歐聯參賽資格，阿古路仍會願意加盟，令雙方合作的機會大增。

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