日本疫情繼續有擴散迹象，大阪府知事吉村洋文周三於記者會表示，由於確診個案出現急升，要求民眾如非必要避免外出，並宣佈將取消所有在公共道路上進行的東京奧運聖火傳遞。

據法新社周三消息指，大阪政府早前已決定當地的奧運聖火傳遞將不會在民眾前進行，但因應近日疫情再升溫，當地宣佈進入醫療緊急狀態及頒佈「醫療非常事態宣言」，政府周三終決定將聖火傳遞限制措施擴展至整個州份。吉村洋文向記者表示：「今天，我們決定要求所有在大阪市的居民避免不必要和非緊急的外出，我們亦會取消整個州份在公共道路上進行的奧運聖火傳遞。」

他續指，大阪府官員正在討論奧運聖火會否在傳遞路線上附近的公園進行，聖火原定將在4月13及14日傳到大阪市的區域。聖火開幕典禮上月底已有沒有民眾下舉行，傳遞路線上的民眾都必須戴口罩及避免叫囂。吉村洋文亦表示，若聖火在大阪市的公共道路上進行傳遞，將有機會令群眾聚集，增加感染及傳播風險：「奧運聖火本來就會吸引民眾觀看，因為人們都很希望見證，即使是我們有執行防疫措施。」

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