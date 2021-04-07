多蒙特被曼城以2:1絕殺的歐聯8強首回合賽事，先輸一球後原本有機會在上半場便扳平，惟17歲英格蘭小將祖迪比寧咸於37分鐘慘食爭議「詐糊」並領到黃牌，「蜜蜂兵團」要戰至84分鐘才追平，最終更被菲爾科頓於90分鐘射入絕殺一球而落敗。

當時曼城門將艾達臣摩拉斯在禁區外試圖控定隊友回傳，被比寧咸奪去皮球並射入空門。雖然艾達臣先踢到比寧咸，羅馬尼亞球證夏特根（Ovidiu Hategan）卻吹罰比寧咸侵犯艾達臣在先，領到黃牌之餘入球亦無效。

由於夏特根是立即吹罰，VAR無權介入，但比寧咸賽後接受訪問時表示︰「我絕對認為我是公正地贏到那球。他們有那麼多的攝影機和那麼多電視正看着比賽，而他們不等我將皮球射入網後翻看是令人有點失望。這是足球也是生活，我們必須接受，真的。」

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