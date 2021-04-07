前意大利總理兼前意甲AC米蘭班主貝魯斯科尼所屬政黨「前進黨」（Forza Italia）周三透露，今年84歲的貝魯斯科尼在周二入院接受檢查後一直留院，但未有公佈詳情。

消息指貝魯斯科尼今次入院，主要是因他去年九月曾確診中了武漢肺炎，故此到米蘭市一間醫院做跟進檢測。

事實上，今次已是貝魯斯科尼短短幾星期內第二次入院，他在三月底曾入院作例行身體檢查，而據前進黨透露，當時貝魯斯科尼亦有接受臨床測試和就正進行的治療作調整。

貝魯斯科尼近年身體大不如前，曾在2016年進行心臟手術。另外他曾患前列腺癌，今年一月亦因心臟問題被送入院。

本身是傳媒大亨的貝魯斯科尼1986年入主AC米蘭，在其大力支持下，AC米蘭之後贏得8屆意甲和5屆歐聯冠軍。不過球隊贏得10/11球季意甲冠軍後成績下滑，而貝魯斯科尼終在2017年4月將AC米蘭售予一中國財團。但是貝魯斯科尼未有脫離球壇，現為意乙蒙沙班主。

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