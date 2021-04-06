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已擾攘超過一個月的菁英盃風波今日來到尾聲，愉園在爭議聲中出戰今晚八時在旺角大球場上演的決賽，與東方龍獅爭奪這項季內唯一盃賽的冠軍。有球迷賽前呼籲杯葛賽事，亦有人認為需入場表達不滿。

本地足球賽事於2月底復賽後不久，足總紀律委員會裁定愉園及天水圍飛馬兩隊因拖欠保險費而罰停賽，其後上訴委員會裁定對飛馬和愉園的懲罰太嚴苛，兩隊在交回保險費後可即時復賽。事件爭議本應不大，但董事會其後竟然投票通過，理文對愉園這場已有定案的菁英盃四強要安排補賽，一直按規矩辦事的理文不認同足總特事特辦，堅拒補賽。愉園逃過被罰，更不戰而勝，相反理文無緣決賽，更因拒戰補賽而面臨被罰最高80,000元罰款。

足總處理保費風波惹不滿

除了保險費風波外，愉園近日亦捲入性別歧視風波，主教練鮑家耀對傳媒批評女球證羅碧芝時，言詞中提及到男女之別影響執法，因而被羅碧芝投訴。守將林衍廷該仗領紅，有指他對羅碧芝講過涉及性騷擾的說話。足總紀律委員會要到本月19日才審理此事，故周日已復出的林衍廷肯定可以出戰今晚的決賽之餘，只要不再領紅，可至少為愉園再戰兩場聯賽。

球迷籲對準幕後黑手

以上兩件事，加上盛傳財困，有球迷指愉園已代替富力成為球圈公敵。今晚愉園出戰本來已無緣爭奪的菁英盃決賽，一周前有球迷呼籲各界罷看，最近亦有球迷認為要入場「噓爆」愉園，但指要對準罪魁禍首，即愉園幕後和足總，因球員也是受害者。

球賽方面，兩隊均未曾染指菁英盃，作為老牌球隊的愉園上季才重返頂級聯賽，上一個重要冠軍要數到05/06球季的港甲冠軍，東方則在上季成為盃賽雙料冠軍。東方比愉園多一日休息，但五位菁英盃適齡球員非常規主力，陣容需作調整（見另文）。愉園方面，陣中有大量U22球員，無需因菁英盃條例而調整陣容，可拉近與東方的差距。

本報訊