據意大利傳媒報道，意甲祖雲達斯對今季由西甲馬德里體育會借用回來的前鋒艾華路莫拉達表現不滿意，季後決定不引用借用條款將其買斷，並會將這名西班牙國腳退回予馬體會。

《米蘭體育報》指，祖雲達斯會方對今季意甲上陣23場只入7球的莫拉達之表現感失望，加上如果葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度留隊的話，球隊前鋒有人滿之患，決定不留用莫拉達。

按祖雲達斯與馬體會簽的借用合約，祖雲達斯如果對莫拉達表現感滿意的話，今夏可用4,500萬歐元（約4.1億港元）的價錢購入這名前鋒。如果祖雲達斯只想續借用此子，也只用付1,000萬歐元（約9,239萬港元）借用費，並仍可在2022年夏天以3,5000萬歐元（約3.2億港元）購入他。不過消息指祖雲達斯對這名在2014年至2016年效力該隊兩季的前鋒已全無興趣，加上球隊在歐聯出局影響收入，決定今夏將他退回予馬體會。

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