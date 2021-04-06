曼城周二憑奇雲迪布尼在上半場先拔頭籌以及菲爾科頓在90分鐘建功，於歐聯8強首回合主場以2:1擊敗多蒙特，次回合將於下周三在德國舉行。

曼城之前四季在領隊哥迪奧拿麾下都未能闖過歐聯8強，今場開賽7分鐘差點先失守，但祖迪比寜咸近射被曼城門將艾達臣摩拉斯撲出。19分鐘，菲爾科頓在禁區內左路傳中，馬列斯於禁區內右路底線回傳，奇雲迪布尼於小禁區邊射入，曼城領先1:0。

30分鐘，安利簡恩侵犯洛迪卡斯簡迪，球證直指12碼，但翻看VAR後推翻判決。逃過一劫的多蒙特於37分鐘有比寧咸破網，但他被指侵犯門將在先，入球無效，完半場曼城領先1:0。

多蒙特在下半場反撲，但艾寧夏蘭特在47分鐘殺入禁區射門被艾達臣擋出，主隊於65分鐘亦有科頓近射被多蒙特門將馬雲希斯擋出。迪布尼和科頓之後都曾錯失入球機會，戰至84分鐘，多蒙特終於由夏蘭特交出助攻，馬高列奧斯殺入禁區射破艾達臣十指關而為扳平1:1。

以為兩隊會和波收場之際，迪布尼在90分鐘長傳入禁區，根度簡回傳助攻予科頓射成2:1，曼城終以2:1絕殺多蒙特，在歐聯8強先下一城。

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