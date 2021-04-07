香港划艇隊定出三男三女出戰下月5-7日在東京舉行的東奧亞大區資格賽四項賽事，擁有多項世界室內划艇（滑軌）紀錄的陳至鋒，意外失落輕量級雙人艇席位，他將專注公開組單人艇，並表示不會刻意增磅，有信心可以為香港爭得一個東奧席位，總教練白勵坦言東京近日因疫情反彈取消不少測試賽，擔心東奧划艇亞大區資格賽也受牽連。

白勵表示：「奧運資格賽將嚴格遵守『賽事泡泡』，我們只能往來賽場及酒店，一日未開始這比賽，都會擔心東京取消賽事。」香港划艇隊已定於五月一日啟程，全隊九人包括三名教練及六位運動員，男、女子公開組單人艇的陳至鋒及洪詠甄、男子輕量級雙人艇的趙顯臻、王瑋駿，女子公開組雙人艇的梁穎桉、黃湘儀，他們是在過去一年透過大小比賽及測試選出來。

在輕量級雙人艇的港隊選拔賽中，陳至鋒大意失資格，只位列第四，他隨後在公開組單人艇取得參加外圍賽資格，雖然大部份的公開組選手約重90公斤以上，但上月30號滿23歲的阿鋒表示不會增磅：「現在增磅只會增加條艇的負擔，影響我的速度，我會保持74左右的體重參加今次東京比賽，我有信心挑戰公開組比賽。」阿鋒的信心來自今年二月在網上舉行的世界室內划艇錦標賽，他曾參加公開組一小時比賽，成功入到決賽，最後奪第七名。

東奧亞大區資格賽將在位於東京灣台場的奧運場地—海之森水上競技場舉行，根據賽例，亞大區資格賽暫提供五個公開組單人艇及三個輕量級雙人艇席位。

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