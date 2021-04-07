周二NBA常規賽湖人作客速龍，紫金兵團今場取得壓倒性勝利，但開賽不久比分緊湊時，兩隊一度爆發衝突。控衞舒路達（Dennis Schroder）因對速龍前鋒阿尼路比（OG Anunoby）防守犯規引爆衝突，造成隊友夏利爾（Montrezl Harrell）及阿尼路比雙雙被逐。但湖人未受事件影響，由賀頓特加（Talen Horton-Tucker）攻入全隊最高17分，協助有7人得分上雙的湖人最後贏110:101。

賽事第一節餘2分24秒時兩隊爆發衝突，當時湖人大幅領先34:20，但舒路達在速龍一次快攻攻勢使力令上籃的阿尼路比無法出手，後者落地時失平衡，要靠抓住舒路達腿部支撐。惟阿尼路比站起來後疑故意捉住舒路達腿部，把他整個人摔到地上。回防的夏利爾不忿隊友受傷，上前用力推走速龍球員，被球證隔開其間仍一直與對方口角，最後和阿尼路比雙雙吞兩次技術犯規，被驅逐離場。

首節就遙遙領先的湖人未受影響，今場共射入18個三分球，賽事首20分鐘就把比分拉開到34分差距，半場領先68:42。他們乘速龍外圍啞火，三分只有15.2％命中率，後備上陣的賀頓特加帶領6位隊友得分上雙，助湖人大勝一場。

教練禾高（Frank Vogel）賽後說：「我們今場的外圍投籃效率高企，減少在中距離起手，三分就有45%命中率，非常不錯。」湖人賽前在買斷市場簽入火箭自由身後衞麥利摩亞（Ben McLemore），盼這位「3D」射手能加強球隊三分外圍和防守能力。湖人方面未有透露合約詳情，但據報他將效力湖人到季尾。禾高續說：「我們要簽人，就要簽一些我們需要他技術的球員。」

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